Slovenija po oceni OECD ena najboljših pri zagotavljanju dostopa do verodostojnih podatkov

Ljubljana, 27. decembra - Slovenija ostaja med prvimi desetimi državami Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki vztrajno in sistematično skrbijo za ustrezno zagotavljanje dostopa do odprtih podatkov in spodbujajo uporabo verodostojnih podatkov v korist celotne družbe in gospodarstva, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo.