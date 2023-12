Decembra v prometnih nesrečah umrlo šest ljudi, policisti pozivajo k previdnosti

Ljubljana, 27. decembra - V letošnjem decembru je doslej na slovenskih cestah življenje izgubilo že šest ljudi, lani v istem obdobju pa štirje. Samo v zadnjih prazničnih dneh med 22. in 26. decembrom so policisti obravnavali kar tri prometne nesreče s smrtnim izidom. Da bi bili preostali praznični dnevi veseli, ne žalostni, so s policije pozvali k varni udeležbi v prometu.