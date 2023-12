Na Krvavcu začetek sezone odprli z zagonom nove šestsedežnice

Krvavec, 27. decembra - Smučišče Krvavec je danes vstopilo v letošnjo zimsko sezono. Osrednji dogodek je bilo slavnostno odprtje nove, hitrejše in ogrevane šestsedežnice Zvoh, ki je glavna pridobitev na Krvavcu. Na smučišču so upali, da bodo sezono odprli že prej, a jim je pomanjkanje snega to preprečilo.