V izraelskem napadu na južni Libanon trije mrtvi

Bejrut, 27. decembra - V izraelskem zračnem napadu na južni Libanon so bili v torek ubiti trije ljudje, so danes poročali libanonski mediji. Med žrtvami napada naj bi bil tudi pripadnik proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do izraelskih napadov je prišlo po vrsti napadov Hezbolaha na izraelske postojanke blizu izraelsko-libanonske meje.