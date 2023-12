Čebula in toaletni papir med darili, ki so najbolj razočarala obdarovance

London, 27. decembra - V Veliki Britaniji je lani malo manj kot četrtina ljudi prejela neželeno ali neprimerno božično darilo, kaže raziskava, ki jo je naročila britanska skupina za zaščito potrošnikov. Med darili, ki so najbolj razočarala obdarovance, pa so vrečka čebule, toaletni papir, krema proti gubam in past za muhe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.