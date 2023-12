Voznik v Ribnici pod vplivom alkohola trčil v gostinski lokal

Ribnica, 27. decembra - V Ribnici je v torek okoli 19.30 voznik osebnega vozila pri zavijanju v križišču zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v montažno steno gostinskega lokala. V prometni nesreči sta bila lažje poškodovana dva gosta. Policisti so ugotovili, da je voznik pod vplivom alkohola, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.