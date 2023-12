Roparja žensko prisilila k dvigu denarja

Ljubljana, 27. decembra - Policiste so v torek obvestili o roparski tatvini v centru Ljubljane, kjer sta dva moška ženski zagrozila s pretepom in jo prisilila, da je na bankomatu dvignila gotovino. Z denarjem sta nato zbežala. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so na podlagi opisa enega od osumljenih zadržali redarji, drugega so prijeli policisti.