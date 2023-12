Reporter o letu 2023 (27. 12.)

Ljubljana, 27. decembra - Silvester Šurla v komentarju Duh ušel iz steklenice piše o dogodkih, ki so v Sloveniji in po svetu zaznamovali leto 2023. Pri tem izpostavlja avgustovske poplave, ki so politikom ponudile priložnost za nabiranje političnih točk. Prav tako se osredotoči na popularnost premierja Roberta Goloba in vojni v Ukrajini in Izraelu.