Detroitu neslaven rekord, Oklahoma boljša od Minnesote

Detroit, 27. decembra - Košarkarji Detroit Pistons so v severnoameriški ligi NBA zabeležili 27. zaporedni poraz v rednem delu ene sezone, kar je nova neslavna rekordna znamka. Na domačem parketu so jih premagali Brooklyn Nets s 118:112. V obračunu dveh močnih moštev zahoda pa so Oklahoma City Thunder s 129:106 ugnali vodilne Minnesota Timberwolves.