Pregled - šport, 26. 12. (torek)

Ljubljana, 26. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 26. decembra.

PHOENIX - Superzvezdnik Dallas Mavericks Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA presegel mejnik 10.000 točk. To mu je uspelo na 358. tekmi v ligi NBA. Dončić je to dosegel na tekmi proti Phoenix Suns, ki jo je Dallas dobil s 128:114. Dončić je dosegel 50 točk.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v ligi ICEHL prišli do 12. zmage, četrte po kazenskih strelih. Še drugič so na ta način v Tivoliju premagali celovški KAC, izid je bil 7:6.

ATENE - Nogometaši Panathinaikosa, med njimi tudi trojica slovenskih reprezentantov, Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, so dobili novega trenerja. Srba Dušana Jovanovića bo nasledil 70-letni Turk Fatih Terim.

VARŠAVA - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je petič postal evropski športnik leta. Đoković je prejel največ točk v izboru, ki ga je izpeljala in danes objavila poljska tiskovna agencija PAP. Đoković se je s petimi naslovi evropskega športnika leta izenačil z rekorderjem v 66-letni zgodovini tega izbora švicarskim teniškim igralcem Rogerjem Federerjem.