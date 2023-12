Newyorške borze končale v zelenem

New York, 26. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Tečaji delnic se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v prazničnem obdobju ob koncu leta pogosto zvišajo, pri čemer analitiki izpostavljajo majhen pritok novic in objav, šibek obseg trgovanja in praznično vzdušje kot glavne dejavnike dogajanja na trgu.