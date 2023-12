Ljubljana, 26. decembra - Hokejisti SŽ Olimpije so v ligi ICEHL prišli do 12. zmage, četrte po kazenskih strelih. Še drugič so na ta način v Tivoliju premagali celovški KAC, izid je bil 7:6 (0:3, 3:1, 3:2; 1:0).