Jeseničani do zmage v domači dvorani

Jesenice, 26. decembra - Hokejisti Acroni Jesenic so na svoji 27. tekmi rednega dela alpske lige prišli do 16. zmage in prve po dveh porazih. V domači dvorani so s 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) premagali Steel Wings Linz. Strelci golov so bili Miha Logar v 39., Tadej Čimžar v 53., Žan Špari Leben v 54. in Žan Jezovšek v 60. minuti.