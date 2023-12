Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23., 24., 25. in 26. 12.)

Ljubljana, 26. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izplačilu ministrstva za zdravje zaradi nastale škode na zdravju po cepljenju proti covidu-19. Prav tako so poročale, da bodo novoletni ognjemet v Sloveniji letos pripravili le v dveh od 12 mestnih občin in sicer v Ljubljani in Murski Soboti.