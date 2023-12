Finance o zgrešenih napovedih za leto 2023 (27. 12.)

Ljubljana, 26. decembra - Jurij Šimac v komentarju Generali po bitki: leto zgrešenih napovedi piše o nekaterih zgrešenih napovedih za leto 2023, povezanih z gospodarstvom in finančnimi trgi. Avtor obenem poudarja, da, kljub temu da je bilo v letu 2023 obdobje hitre in strme rasti obrestnih mer, to globalno gledano ni resno vplivalo na nepremičninske trge.