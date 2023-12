Pregled - svet, 26. 12. (torek)

KIJEV - Ukrajinske letalske sile so uničile desantno ladjo ruske črnomorske flote na zasedenem polotoku Krim. Na območju pristanišča mesta Feodozija je odjeknilo več eksplozij, izbruhnil je tudi požar. Umrl je najmanj en človek. Moskva je napad potrdila, a ni razkrila obsega škode. Kot so dodali, je uspelo ruski zračni obrambi uničiti dve ukrajinski bojni letali, ki sta sodelovali v napadu na ladjo. Kijev je zavrnil trditve, da je Rusija sestrelila letali.

GAZA/TEL AVIV - Izraelski napadi na območje Gaze ne pojenjajo. Izraelska bojna letala so napadla več kot sto ciljev v palestinski enklavi. Tarča napadov so bili po navedbah vojske predori in vojaški objekti, ki jih uporablja skrajno palestinsko gibanje Hamas. Po palestinskih podatkih je bilo v napadih ubitih več kot 50 ljudi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu medtem vztraja, da bo mir v Gazi mogoče doseči le, če bo Hamas uničen, območje Gaze pa demilitarizirano in palestinska družba deradikalizirana. Hamas je pred tem zavrnil predlog o začasni prekinitvi ognja v Gazi in namesto tega pozval k trajnemu premirju.

WASHINGTON/BAGDAD - ZDA so sporočile, da so njene sile izvedle napade na objekte proiranskih sil v Iraku, kot odgovor na napade teh skupin na ameriško osebje v državi. V ameriških povračilnih napadih je bil po navedbah iraških varnostnih virov ubit pripadnik proiranskih sil, še 24 ljudi je bilo ranjenih. Irak je napade obsodil kot sovražno dejanje.

ANKARA - Odbor turškega parlamenta za zunanjo politiko je odobril ratifikacijo vstopa Švedske v zvezo Nato, s čimer mora o ratifikaciji sedaj glasovati še parlament na plenarni seji. Kdaj bi lahko poslanci glasovali, za zdaj ni znano. Generalni sekretar Nata Jens Stolteberg in švedski zunanji minister Tobias Billstrom sta napredek pozdravila.

BEOGRAD/BRUSELJ - Srbska vlada je v ponedeljek odločila, da bo omogočila svobodno gibanje za vsa vozila s Kosova. Odločitev, ki bo začela veljati s 1. januarjem, so v Bruslju označili kot pozitiven korak pri uresničevanju sporazuma o poti k normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino. Direktor urada za Kosovo Petar Petković je v ponedeljek zvečer potrdil, da je srbska vlada sprejela odločitev, v skladu s katero se omogoči svobodno gibanje za vsa vozila s Kosova. Zunanjepolitični govorec EU Peter Stano je dejal, da je ta odločitev pozitiven korak pri izvajanju sporazuma o poti k normalizaciji ter predhodnih zavez v okviru dialoga med Beogradom in Prištino v zvezi s svobodo gibanja.

MOSKVA/WASHINGTON - Zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki je bil premeščen v kazensko kolonijo v odročni kraj Harp na skrajnem severu Rusije, je sporočil, da mu gre dobro. Ameriško zunanje ministrstvo je pred tem izrazilo globoko zaskrbljenost glede pogojev pridržanja Navalnega, čigar bivališče ni bilo znano več tednov.

VALLETTA - V Evropski uniji bodo letos zabeležili precej več kot milijon prosilcev za azil, je v pogovoru za nemško medijsko skupino Funke ocenila izvršna direktorica Agencije EU za azil (EUAA) Nina Gregori. Samo oktobra so zabeležili 123.000 novih prosilcev za azil, kar je največ v enem mesecu v zadnjih sedmih letih. Do konca oktobra so po podatkih EUAA zabeležili 937.000 prošenj za azil, kar je 22 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Točni končni podatki za leto 2023 bodo znani šele prihodnje leto.

GAZA - Združeni narodi opozarjajo, da izraelski zračni napadi na območje Gaze ne pojenjajo, pri čemer so zaradi številnih ranjenih bolnišnice, ki še delujejo, preobremenjene. Uslužbenka humanitarne organizacije ZN, ki je obiskala eno od bolnišnic v Gazi, je poročala o pretresljivih prizorih in jih opisala kot "pokol".

TEHERAN/DUNAJ - Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je sporočila, da Iran pospešuje proizvodnjo obogatenega urana, kar pomeni, da se je obrnil trend upočasnjevanja, ki se je začel sredi leta. Teheran je konec novembra sporočil načrte o krepitvi produkcije v svojih obratih v Natanzu in Fordovu. To so potrdili tudi inšpektorji IAEA. Od konca novembra so v obeh obratih obogatili na 60 odstotkov devet kilogramov urana. Pred tem so v povprečju na mesec obogatili tri kilograme urana.

KIJEV - Ukrajinski premier Denis Šmihal je parlamentu predstavil dva nova zakona, namenjena lažjemu vpoklicu vojakov, ki jih Ukrajina nujno potrebuje na fronti za bojevanje proti ruski agresiji. Do poteze prihaja po tistem, ko je ukrajinska vojska pozvala k okrepitvi svojih vrst na bojišču in predlagala mobilizacijo več sto tisoč Ukrajincev. Po novi zakonodaji bi se med drugim začetna starost za rezerviste znižala s 27 na 25 let, kar za vojsko potencialno predstavlja več kot 400.000 mladih moških. Obenem naj bi ponovno preverili že izdana potrdila za tiste, ki so bili prej ocenjeni kot nesposobni za služenje vojaškega roka.

TEHERAN/TEL AVIV - Smrt iranskega generala, ki je bil v ponedeljek ubit v domnevnem izraelskem zračnem napadu v Siriji, povečuje napetosti na Bližnjem vzhodu. Iran je zaradi smrti generala iranske revolucionarne garde Sejeda Razija Musavija Izraelu zagrozil s povračilnimi ukrepi. Izraelska vojska poročil o smrti Musavija ni komentirala. Po poročanju New York Timesa so izraelski uradniki sicer priznali, da se pripravljajo na morebitno iransko maščevanje.

BRISBANE - Vzhod Avstralije je prizadelo hudo neurje, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi, med njimi devetletnica, ki jo je odnesla narasla voda. Več kot 120.000 ljudi je ostalo brez elektrike na širšem območju mest Gold Coast in Brisbane. Na zahodu države se medtem soočajo s hudo sušo in gozdnimi požari, v katerih je umrl gasilec.

LAGOS - V Nigeriji so oboroženi neznanci na božični večer najverjetneje usklajeno izvedli napade na več krščanskih vasi in ubili več deset ljudi. Policija je sporočila, da so neznanci v nedeljo skupno napadli 15 vasi v zvezni državi Plateau. Po informacijah policije je bilo v napadih ubitih najmanj 98 ljudi, predstavnik lokalnih oblasti pa je navajal najmanj 163 mrtvih. Pri večini mrtvih gre za ženske in otroke, ranjenih je bilo več kot 300 ljudi. Oblasti se sicer bojijo, da bodo v napadenih vaseh našli še več mrtvih.

AMAN - Vojna na območju Gaze močno vpliva tudi na turistične prihodke sosednjih držav. Jordanija tako v turističnem sektorju mesečno beleži do 200 milijonov jordanskih dinarjev (256 milijonov evrov) izgube, je danes dejal pristojni jordanski minister. Po ministrovih napovedih bo Jordanija zdaj svoje sile usmerila v privabljanje turistov z alternativnih trgov, kot so Rusija, Kitajska ter afriške in arabske države.

PARIZ - V kraju Meaux vzhodno od Pariza je policija v ponedeljek zvečer našla pet trupel. Glede na poročanje francoskih medijev gre za žensko in njene štiri otroke. Policija je zaradi suma umora v bližnjem Sevranu aretirala moškega, domnevno očeta ubitih otrok. Uvedli so preiskavo zaradi suma naklepnega umora.