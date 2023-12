V Nigeriji v nasilju umrlo več deset ljudi

Lagos, 26. decembra - V Nigeriji so oboroženi neznanci na božični večer najverjetneje usklajeno izvedli napade na več krščanskih vasi in ubili več deset ljudi. Policija je danes sporočila, da so neznanci v nedeljo skupno napadli 15 vasi v zvezni državi Plateau, poroča nemška tiskovna agencija dpa.