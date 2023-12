Snežni kontrolor bo v sredo preveril stanje proge za Zlato lisico

Kranjska Gora, 26. decembra - Organizatorji Zlate lisice v Kranjski Gori bijejo bitko s časom in vremenom za pripravo tekmovalne proge, na kateri se bodo najboljše slalomistke in veleslalomistke 6. in 7. januarja merile za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze (Fis) Jani Hladnik bo po napovedih stanje proge preveril v sredo.