Srbska opozicija nadaljuje proteste in blokira ceste v Beogradu

Beograd, 25. decembra - V Beogradu danes zaradi domnevnih nepravilnosti na nedavnih parlamentarnih in lokalnih volitvah zopet protestirajo nasprotniki vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). Med protestniki je bilo veliko študentov, ki so blokirali več cest v središču prestolnice, nato pa so se pridružili vnovičnemu protestu pred stavbo državne volilne komisije (RIK).