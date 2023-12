Slovenija se bo v priprave in na EP podala brez Blaža Janca

Ljubljana, 25. decembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v priprave in evropsko prvenstvo, ki bo od 11. januarja potekalo v Nemčiji, podala brez Blaža Janca. Desnokrilnega rokometaša španskega velikana iz Barcelone so v drugi polovici prejšnjega meseca začele mučiti težave s hrbtom, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.