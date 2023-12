Papež ob božiču opozoril na obupne humanitarne razmere v Gazi in pozval k miru

Vatikan, 25. decembra - Papež Frančišek je danes na Trgu svetega Petra v Vatikanu daroval vsakoletni božični blagoslov mestu in svetu. V nagovoru je opozoril na obupne humanitarne razmere v Gazi ter pozval k izpustitvi izraelskih talcev in končanju vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. "Naj se končata podžiganje nasilja in sovraštva," je še poudaril.