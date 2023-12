Letni pregled STA - dogajanje, ki je zaznamovalo leto 2023

Ljubljana, 29. decembra - Leto 2023 si bomo v Sloveniji najbolj zapomnili po katastrofalnih poplavah in plazovih, ki so avgusta prizadeli državo. Neuresničene ostajajo obljube o korenitih reformah, predvsem zdravstva in javnega sektorja. V svetu se je nadaljevala vojna v Ukrajini, izbruhnil je konflikt na Bližnjem vzhodu. Slovenija je bila izvoljena v Varnostni svet ZN.