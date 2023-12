V Srbiji ob novih protestih v nedeljo posredovala policija

Beograd/Moskva, 25. decembra - V Beogradu so zaradi domnevnih nepravilnosti na nedavnih predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah, na katerih je slavila vladajoča Srbska napredna stranka (SNS), v nedeljo že šestič protestirali podporniki opozicijske koalicije Srbija proti nasilju (SPN). Protestniki so se spopadli s policijo, več ljudi je bilo poškodovanih in aretiranih.