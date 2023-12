Sirca tihotapila sodržavljane

Koper, 25. decembra - Policisti so v nedeljo v okolici Ilirske Bistrice odvzeli prostost sirskima državljanoma, ki sta vsak s svojim vozilom nezakonito vstopila v državo. Eden od njiju je prevažal še pet nezakonitih migrantov, prav tako državljanov Sirije. Štiri državljane Sirije je prevažal tudi državljan Bosne in Hercegovine, ki so ga popoldne ustavili pri Črnem Kalu.