Pregled - šport, 24. 12. (nedelja)

Ljubljana, 24. decembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 24. decembra.

DALLAS - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA prispeval 39 točk in novi trojni dvojček k prepričljivi zmagi Dallas Mavericks proti San Antonio Spurs s 144:119. Dallas je na tekmi vodil z največ 41 točkami in prekinil niz treh zaporednih porazov.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu premagali Calgary Flames s 5:3 za 19. zmago v sezoni. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je v 20:46 minute na ledu prispeval dve podaji.

NOVO MESTO - Krka je v šestem nastopu pred domačo publiko v ligi Aba zabeležila prvo zmago v tej sezoni v dvorani Leona Štuklja. Premagala je Borac z 89:80. Za Novomeščane je to tretja zmaga v regionalnem tekmovanju in dobra popotnica pred naslednjo domačo tekmo 29. decembra proti FMP, ki so ga premagali že na prvi tekmi oktobra v Beogradu.

MANCHESTER - Britanski milijonar, ustanovitelj kemičnega podjetja Ineos, Jim Ratcliffe želi pustiti po formuli ena in kolesarstvu še svoj pečat v nogometu. Kot se je napovedovalo že nekaj časa, je bogati poslovnež postal četrtinski lastnik nogometnega kluba Manchester United, katerega navijač je že od majhnih nog. Zavezal se je, da bo v klub in obnovo stadiona Old Trafford vložil okoli 350.000 evrov.

LIVERPOOL - Nogometaš Liverpoola in grške reprezentance Kostas Cimikas si je na sobotnem derbiju z Arsenalom zlomil ključnico, zaradi česar bo z igrišč odsoten več mesecev, so poročali angleški mediji. Zaradi poškodbe je ogrožen nastop branilca za Grčijo v dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bodo na sporedu marca.