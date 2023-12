Kristjani opolnoči pričakali božič

Ljubljana, 25. decembra - Kristjani po vsem svetu so opolnoči s polnočnicami pričakali božič. Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je polnočnico daroval v novomeški stolici. Ob tem je dejal, da "božič prinaša v temo tega sveta sporočilo resničnega in pravega miru za vse ljudi".