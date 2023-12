Pregled - svet, 24. 12. (nedelja)

WASHINGTON/TEL AVIV - Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem govoril o izraelski vojaški operaciji na območju Gaze ter pozval k zaščiti civilistov, je sporočila Bela hiša. Voditelja sta po telefonu razpravljala o ciljih in fazah izraelske vojaške akcije ter o nujnosti izpustitve vseh talcev, ki jih je zajel Hamas. Netanjahu je dejal, da bo Izrael nadaljeval napade, dokler ne bo dosegel vseh ciljev. Izraelska vojska je sporočila, da krepi operacije na jugu območja Gaze. Od začetka spopadov je bilo ubitih 153 izraelskih vojakov. Po navedbah palestinskih virov je bilo v izraelskih napadih v Gazi ubitih več kot 20.400 ljudi.

JERUZALEM - V Betlehemu na zasedenem Zahodnem bregu, kjer se je po krščanskem izročilu rodil Jezus Kristus, so zaradi vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas odpovedali božična praznovanja. Nekaj ur pred božičnim večerom je bil trg, kjer se običajno dan pred božičem zbere na tisoče vernikov in turistov, skoraj prazen. Dostop do mesta je izjemno omejen zaradi cestnih zapor izraelske vojske. Tudi v Jeruzalemu tako rekoč ni božičnega okrasja.

DUNAJ/KÖLN/PARIZ - Avstrijski pristojni organi so v preiskavi islamistične mreže pridržali štiri ljudi, je sporočilo notranje ministrstvo. Aretacije so sledile poročilom o možnosti terorističnega napada na dunajsko katedralo ter na katedralo v nemškem Kölnu, pa tudi v Madridu. Varnostne razmere v Avstriji in po vsej Evropi so napete, so sporočili. V bližini katedrale svetega Štefana veljajo poostreni varnostni ukrepi. Nemška policija je v soboto opozorila, da so zaradi možnosti napada povečali varnostne ukrepe v katedrali v Kölnu. Varnostne ukrepe okrog cerkva so okrepili tudi v Franciji.

VARŠAVA - Poljski predsednik Andrzej Duda je v soboto zaradi načrtovanih subvencij za javne medije napovedal veto na zakon o proračunu za prihodnje leto, ki ga je predlagala nova vlada pod vodstvom Donalda Tuska. Javne medije je po prepričanju Dude najprej treba temeljito reorganizirati, je dejal, potem ko je vlada v sredo odpustila vodilne pri državnih medijih, ki so v času vladavine stranke Zakon in pravičnost veljali za pristranske. Duda vztraja, da se zaradi kršitve ustave in načel pravne države ni mogoče strinjati z dodelitvijo subvencij javnim medijem.

BRATISLAVA - Slovaška policija je sporočila, da so aretirali moškega, ki je grozil, da bo izvedel strelski pohod, podoben četrtkovemu množičnemu streljanju v Pragi. 64-letnega moškega so pridržali v mestu Žilina na severu Slovaške, potem ko je poklical reševalne službe in dejal, da namerava ponoviti to, kar se je zgodilo v Pragi. Na Češkem je v četrtek 24-letnik v strelskem pohodu na Karlovi univerzi v Pragu ubil 14 ljudi, 25 pa ranil.

KIJEV - V ruskih napadih na središče mesta Herson na jugu Ukrajine so bili ponoči ubiti najmanj trije ljudje, so sporočile ukrajinske oblasti. Cilj ruskih raket so bila stanovanjska območja, zdravstvene ustanove, šole in kritična infrastruktura. V zadnjih 24 urah so ruski napadi na Herson zahtevali najmanj štiri mrtve in devet ranjenih, med ranjenimi je tudi otrok, je na Telegramu sporočil tamkajšnji guverner Oleksander Prokudin.

WASHINGTON - Ameriška vojska je sporočila, da je v Rdečem morju sestrelila štiri brezpilotna letala, ki naj bi bila izstreljena z območja v Jemnu, ki ga nadzorujejo hutijski uporniki. Tanker, ki je plul ob obali Indije, je v soboto napadel dron, izstreljen iz Irana, je sporočilo ameriško ministrstvo za obrambo. V incidentu ni bilo smrtnih žrtev ali ranjenih. Incident se je zgodil okoli 200 navtičnih milj od indijske obale.

SANA - Sprti strani v Jemnu sta se zavezali k novi prekinitvi ognja in pristali na sodelovanje v mirovnem procesu pod vodstvom Združenih narodov za končanje vojne, je v soboto sporočil posebni odposlanec ZN za Jemen Hans Grundberg. Do dogovora prihaja ob naraščanju števila napadov jemenskih hutijskih upornikov na ladje v Rdečem morju v znak solidarnosti s Palestinci na območju Gaze.

BEOGRAD- V srbski prestolnici je ponoči potonil splav na reki Savi, na katerem je potekal koncert, ki se ga je udeležilo nekaj sto ljudi, predvsem mladih. Številni so v paniki začeli skakati v vodo, iz katere so jih potegnili reševalci. Po navedbah pristojnih so s potapljajočega se splava evakuirali vse ljudi, pri tem po podatkih beograjskih oblasti ni bilo poškodovanih ali mrtvih.

LONDON - Britanski notranji minister James Cleverly se je opravičil zaradi izjave o svoji ženi in drogah za posilstvo. Britanski časnik Sunday Mirror je razkril, da se je Cleverly skušal pošaliti in je gostjam na Downing Streetu dejal, da je soprogi vsako noč v pijačo podtaknil kanček droge za posilstvo, saj da to zaradi majhnih količin ni nezakonito.

LONDON - Policija je v soboto aretirala moškega, ki je osumljen, da je v petek v soseski Pechkam v južnem Londonu ukradel Banksyjevo umetnino. Na prometnem znaku so upodobljena tri letala, ki spominjajo na vojaška brezpilotna letala, instalacijo pa je Banksy v petek objavil na družbenih omrežjih. Policija je potrdila, da so aretirali moškega, ki je osumljen kraje, in da ta ostaja v priporu.

KABUL - Afganistan bo v prihodnjem tednu proti otroški paralizi cepil 8,8 milijona otrok, je sporočilo talibansko ministrstvo za zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija je afganistanske oblasti o povečani možnosti okužb z virusom posvarila po vrnitvi afganistanskih beguncev, ki so se iz sosednjega Pakistana nedavno vrnili v domovino.

KOLOMBO - Policija na Šrilanki je sporočila, da je v raciji proti združbam preprodajalcev mamil pridržala skoraj 15.000 ljudi. V enotedenski operaciji, zaradi katere je bila v pripravljenosti tudi vojska, so zasegli več sto kilogramov prepovedanih mamil. Zagovorniki človekovih pravic so opozorili, da so racije nezakonite, saj jih je policija izvedla brez ustreznih policijskih nalogov. Policija je po njihovih navedbah pridržala le lokalne preprodajalce in uporabnike drog, ne pa tistih, ki so ključni členi preprodajalskih verig.

LONDON - Združeno kraljestvo v Gvajano, ki je v ozemeljskem sporu z Venezuelo, v znak podpore pošilja vojaško ladjo. Po navedbah britanskega obrambnega ministrstva bo ladja HMS Trent proti nekdanji britanski koloniji Gvajani po božiču odplula iz Barbadosa. Napetosti med Venezuelo in Gvajano ter v širši regiji naraščajo, potem ko je Venezuela v začetku meseca izvedla referendum o priključitvi pokrajine, ki zajema kar dve tretjini ozemlja Gvajane.

BUDIMPEŠTA/SHENZHEN - Največji kitajski izdelovalec električnih vozil BYD je za svojo prvo evropsko tovarno električnih avtomobilov izbral Madžarsko. Obrat bo po napovedih zrasel v bližini Szegeda na jugovzhodu države blizu meje s Srbijo. Tovarna naj bi zaposlovala več tisoč ljudi, je napovedal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.