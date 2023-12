Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 24. decembra - Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, ponekod bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bo postopno več nizke oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, v Beli Krajini do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, več jasnine pa bo v vzhodnih krajih. Ponekod bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega do srednje Evrope in zahodnega Balkana. Nad severno polovico Evrope je več ciklonskih območji z vremenskimi frontami. K nam v višinah z zahodnim vetrom doteka topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, manj oblačnosti pa bo ob severnem Jadranu ter v zahodni Hrvaški in v Furlanski nižini. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, v krajih vzhodno od nas pa bo občasno delno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Toplo bo.