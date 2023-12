Cleverly se je opravičil zaradi izjav o drogah za posilstvo

London, 24. decembra - Britanski notranji minister James Cleverly se je opravičil zaradi izjave o svoji ženi in drogah za posilstvo. Britanski časnik Sunday Mirror je razkril, da se je Cleverly skušal pošaliti in je gostjam na Downing streetu dejal, da je soprogi vsako noč v pijačo podtaknil kanček droge za posilstvo, saj da to zaradi majhnih količin ni nezakonito.