V operaciji proti preprodajalcem mamil na Šrilanki pridržali 15.000 ljudi

Kolombo, 24. decembra - Policija na Šrilanki je danes sporočila, da je v raciji proti združbam preprodajalcev mamil pridržala skoraj 15.000 ljudi. V enotedenski operaciji, zaradi katere je bila v pripravljenosti tudi vojska, so zasegli več sto kilogramov prepovedanih mamil. Do aretacij so kritični številni humanitarni delavci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.