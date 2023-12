Fajon: Dokazali smo pomen načelnosti, solidarnosti, sodelovanja in zaupanja

Ljubljana, 24. decembra - Za nami je leto preizkušenj, pri spopadanju z izzivi pa smo dokazali pomen načelnosti, solidarnosti, sodelovanja in zaupanja, je v božično-novoletnem voščilu poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. "Te vrednote so drugi prepoznali v nas tudi, ko so nas izvolili za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov," je zapisala.