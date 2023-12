Dončić in Dallas sta se poigrala s San Antonio Spurs

Dallas, 24. decembra - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v pretekli noči v severnoameriški ligi NBA prispeval 39 točk in novi trojni dvojček k prepričljivi zmagi Dallas Mavericks proti San Antonio Spurs s 144:119. Dallas je na tekmi vodil za največ 41 točk in prekinil niz treh zaporednih porazov.