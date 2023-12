Pregled - šport, 23. 12. (sobota)

DAVOS - Prvi paralelni slalom sezone svetovnega pokala deskarjev na snegu v Davosu se ni iztekel po slovenskih željah. Žan Košir in Gloria Kotnik sta se skozi kvalifikacije sicer uvrstila v izločilne boje, a izgubila že prvi dvoboj. Tržičana je za vsega stotinko sekunde premagal Avstrijec Dominik Burgstaller, od Kotnik je bila boljša Švicarka Julie Zogg. Košir, sedmi po kvalifikacijah, je bil eden od dveh, ki je izgubil dvoboj osmine finala, potem ko je izbiral progo, na koncu pa je zasedel 10. mesto. To je bila na tretji tekmi še njegova tretja uvrstitev med najboljših deset. Kotnik, bronasta z zadnjih olimpijskih iger, je bila drugič v sezoni 16., v kvalifikacijah se je v finalne boje uvrstila kot zadnja. Nato se je favoritinji Zogg dobro upirala, zaostala je 27 stotink sekunde. Tim Mastnak je bil v kvalifikacijah 19., Marguč pa 34., ni se uvrstil niti v drugo kvalifikacijsko vožnjo.

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja, branilci naslova prvaka, so prvi del državnega prvenstva končali na prvem mestu. Nanj so se prebili prav v zadnjem krogu, potem ko so v Tivoliju dobili derbi proti neposrednemu tekmecu za naslov Calcit Volleyju. Obračun je bil zelo izenačen, Kamničani so že vodili z 2:1, a je na koncu domačim uspel preobrat.

LONDON - Vratar slovenske nogometne reprezentance se je letos vrnil med najboljših 100 nogometašev na svetu po izboru britanskega Guardiana. Oblak, ki je bil v tem izboru najvišje leta 2019, ko je pristal na 24. mestu, je še vedno edini Slovenec na tem prestižnem seznamu. Letos je končal na 89. mestu. Najboljši je Norvežan Erling Haaland. Guardian je izbor omejil s pomočjo glasovanja 218 žirantov z vsega sveta. Po mnenju žirije je najboljši igralec na svetu zanesljivo postal norveški napadalec Manchester Cityja Haaland. Za njim sta se zvrstila Anglež Jude Bellingham iz Real Madrida in Francoz Kylian Mbappe iz PSG. Lanski zmagovalec Guardianovega izbora Lionel Messi, svetovni prvak z Argentino, je na desetem mestu.

LJUBLJANA - Slovenska ženska članska rokometna reprezentanca se bo v prvi nastop v olimpijskih kvalifikacijah za igre v Parizu 2024 podala v nemškem Neu-Ulmu, so objavili pri Mednarodni rokometni zvezi IHF. Turnir bo na sporedu med 11. in 14. aprilom prihodnje leto. Znano je, da se bodo na uvodni in zadnji dan turnirja izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića pomerile z Nemčijo in s Črno goro, medtem ko bo obračun s Paragvajem na sporedu 12. ali 13. aprila. Preostala turnirja bosta gostila madžarski Debrecen in španska Torrevieja. Iz vsakega turnirja bosta na poletne olimpijske igre v Parizu napredovali dve reprezentanci.

HOUSTON - Ekipa Houston Rockets je v severnoameriški košarkarski ligi NBA doma s 122:96 premagala Dallas Mavericks. Za goste, ki so izgubili še tretjič v nizu, nista igrala poškodovana zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving. Ljubljančan si je poškodoval levo stegensko mišico, Irving pa je še sedmo tekmo zaporedoma izpustil zaradi poškodbe pete. Za Houston, ki je po treh porazih vknjižil prvo zmago, je Alperen Sengun dosegel dvojni dvojček z 22 točkami in s 15 skoki, Jabari Smith ml. je dodal 21 točk in osem skokov, Jalen Green pa 17 točk.V vrstah Dallasa je bil z 20 tolkami najboljši v napadu Olivier-Maxence Prosper, ki je v igro vstopil s klopi za rezerve.