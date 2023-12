ACH s tesno zmago v derbiju na prvo mesto

Ljubljana, 23. decembra - Odbojkarji ACH Volleyja, branilci naslova prvaka, so prvi del državnega prvenstva končali na prvem mestu. Nanj so se prebili prav v zadnjem krogu, potem ko so v Tivoliju dobili derbi proti neposrednemu tekmecu za naslov Calcit Volleyju. Obračun je bil zelo izenačen, Kamničani so že vodili z 2:1, a je na koncu domačim uspel preobrat.