Remi na derbiju Liverpool - Arsenal

London, 23. decembra - Derbi 18. kroga angleške nogometne lige se je končal brez zmagovalca, z izidom 1:1. Gosti so že v 4. minuti prišli do vodstva, ko je z glavo zadel Gabriel Magalhaes, v 29. minuti je izenačil Mohamed Salah. Zaradi razdelitve točk na derbiju se lestvica na vrhu ni spremenila, Arsenal ima še vedno točko prednosti pred Liverpoolom in Aston Villo.