Italijanska jamarja rešena iz kraške Golokratne jame

Sežana, 23. decembra - Iz Golokratne jame v bližini Sežane so jamarski reševalci potegnili dva mladoletna italijanska jamarja. Slednja sta nepoškodovana, vendar sta bila zaradi tega, ker sta nekaj ur preživela na vrvi, obnemogla in podhlajena. Zato so se slovenski jamarski reševalci odločili, da ju potegnejo iz jame z vrvmi in brez uporabe nosil.