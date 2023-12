Golob v novoletni poslanici o navdihujočih preteklih trenutkih

Ljubljana, 24. decembra - Predsednik vlade Robert Golob je v voščilu ob božiču in novem letu zapisal, da je v obračunu z iztekajočim se letom bolje slabe stvari pustiti za seboj in se spominjati lepih trenutkov, ki so lahko navdih za svetlejšo prihodnost. Izpostavil je enotnost in solidarnost po letošnjih ujmah in se znova zahvalil vsem, ki so pomagali.