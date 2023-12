Mariborčanke ob točko v Šempetru, Novogoričanke ob dve doma proti Ankaranu

Ljubljana, 23. decembra - Odbojkarice so začele drugi del državnega prvenstva, v katerem so ekipe razdeljene v dve skupini. Najboljših šest igra v modri, v kateri so v prvem krogu za presenečenje poskrbele igralke Sip Šempetra, ki so odščipnile točko Novi KBM Branik, in igralke Ankarana, te so s 3:2 celo premagale GEN-I Volley.