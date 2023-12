V italijanskem Tržiču protest muslimanske skupnosti

Tržič, 23. decembra - V Tržiču v Furlaniji - Julijski krajini se je danes zbralo več tisoč muslimanskih vernikov, ki so protestirali proti odločitvi županje Anne Cisint o zaprtju dveh islamskih kulturnih središč. "Smo muslimani in smo Italijani," so vzklikali udeleženci protesta, ki so prišli iz vse Italije.