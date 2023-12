Manchester United ne najde poti iz krize, trije goli Solankeja

London, 23. decembra - Kriza nogometašev Manchester Uniteda se nadaljuje. Na tekmi 18. kroga angleške lige so z 0:2 izgubili proti West Hamu v Londonu, to je bila že četrta zaporedna tekma, ko niso dosegli niti gola. Na teh tekmah, treh v državnem prvenstvu, so osvojili samo točko, to jim je uspelo v prejšnjem krogu na derbiju proti Liverpoolu.