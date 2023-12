Pregled - svet, 23. 12. (sobota)

GAZA - Izrael je ponoči nadaljeval napade na Gazo. V napadu na begunsko taborišče Nusejrat je bilo po navedbah palestinskih medijev ubitih najmanj 18 ljudi, več deset pa ranjenih. Izraelske sile so po lastnih navedbah napadle tudi poveljstvo Hamasa. Ubili naj bi več deset pripadnikov skrajnega palestinskega gibanja. Po navedbah palestinskih virov je bilo v zadnjih 24 urah ubitih več kot 200 ljudi.

PRAGA - Na Češkem je bil dan žalovanja za žrtvami strelskega napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je 24-letnik v četrtek ubil 14 ljudi. Zastave na javnih poslopjih so bile spuščene na pol droga, opoldne so se žrtev spomnili z minuto molka, po vsej Češki pa so zadoneli cerkveni zvonovi. V katedrali svetega Vida je bila maša za žrtve napada, ki se je je udeležil tudi predsednik države Petr Pavel.

KIJEV - Ukrajinska vojaška obramba je na jugu države v petek sestrelila tri ruske bombnike/lovce Su-34, je sporočila ukrajinska vojska. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem pohvalil delovanje protiletalske obrambe. Kremelj ukrajinskih trditev ni komentiral.

MOSKVA - Ruska osrednja volilna komisija je zavrnila kandidaturo novinarke in nasprotnice Kremlja Jekaterine Duncove za predsedniške volitve prihodnje leto. Komisija se je sklicevala na napake v dokumentih, ki jih je predložila Duncova. Ta se sicer zavzema za mir in demokratične procese v Rusiji.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek podpisal 886 milijard dolarjev vreden zakon o porabi za obrambo v proračunskem letu 2024, ki se je začelo že 1. oktobra. V predlogu ni veliko denarja za Ukrajino ali Izrael, saj bo to del zakona o izredni porabi, ki naj bi bil sprejet v začetku prihodnjega leta.

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je v petek brez komentarja zavrnilo zahtevo posebnega tožilca Jacka Smitha, naj nemudoma odloči o tem, ali ima bivši predsednik ZDA Donald Trump imuniteto pred pregonom zaradi domnevnih kaznivih dejanj, ki jih je storil, ko je bil na položaju predsednika ZDA. Začetek sojenja Trumpu je razpisan za 4. marec 2024 in kaže, da vrhovno sodišče do takrat še ne bo odločilo glede imunitete.

NEW DELHI - Brezpilotno letalo je pred indijsko obalo poškodovalo trgovsko ladjo, napad pa ni zahteval žrtev. Napadeno plovilo naj bi bilo povezano z Izraelom. Na njem je izbruhnil požar, ki so ga že pogasili. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek omogočil pomilostitev več tisoč ljudi, ki so bili po zvezni zakonodaji obsojeni zaradi uživanja ali posedovanja marihuane. Biden je dejal, da kazenska kartoteka zaradi marihuane številnim po nepotrebnem ovira pot do zaposlitve, stanovanja in izobraževanja.