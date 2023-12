Vreme: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 23. decembra - Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti vzhodu pa bo nekaj povečane oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih kotlinah megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju do 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod pa povečini sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na jugu Slovenije do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo več oblakov na zahodu in več jasnine na vzhodu države. Ponekod bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in Sredozemljem se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom zahodnih smeri v višinah k nam doteka razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Več oblačnosti bo v krajih severno in vzhodno od nas. Ponekod bo pihal zahodni do severozahodni veter. V nedeljo bo predvsem v krajih vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa povečini sončno vreme. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla.