Objestnega Moldavca ustavil šele stinger

Nova Gorica, 23. decembra - Novogoriški in koprski policisti so v petek popoldne zaradi predrzne vožnje med Postojno in Podnanosom lovili 18-letnega moldavskega voznika osebnega avtomobila, ki se ni odzival na ukaze policistov in ni prekinil vožnje. Ustavili so ga šele s stingerjem, nakar je pobegnil. Kmalu so ga ujeli, v njegovem vozilu pa našli več tujih državljanov.