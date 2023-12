Nekinetični bataljon SV na Kosovu deluje kot vezni člen med lokalnim prebivalstvom in institucijami

Priština, 23. decembra - Pripadnike Slovenske vojske (SV) na misiji Kfor na Kosovu zaradi poznavanja lokalnih navad, jezika in okolja cenijo tako lokalni prebivalci kot poveljstvo mednarodne misije. Neoborožen oz. nekinetičen bataljon s 101 pripadnikom deluje kot vezno tkivo med lokalnim prebivalstvom in institucijami države, so za medije povedali pripadniki misije.