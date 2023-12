Na Češkem so se spomnili žrtev četrtkovega napada

Praga, 23. decembra - Na Češkem je danes dan žalovanja za žrtvami strelskega napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je 24-letnik v četrtek ubil 14 ljudi. Zastave na javnih poslopjih so spuščene na pol droga, opoldne so se žrtev spomnili z minuto molka, po vsej Češki pa so zadoneli cerkveni zvonovi.