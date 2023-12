Vzrok petkove prometne nesreče pri Slovenj Gradcu neprilagojena hitrost

Slovenj Gradec, 23. decembra - V petek je v trčenju osebnega in kombiniranega vozila izven naselja Sele-Vrhe pri Slovenj Gradcu umrl sopotnik v osebnem vozilu. 37-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Kotelj proti Slovenj Gradcu, v desnem nepreglednem ovinku hitrosti vožnje ni prilagodil poteku ceste in stanju vozišč in je izgubil oblast nad vozilom.