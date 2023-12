Pogrešana mladoletnica iz Celja

Celje, 23. decembra - Od petka je pogrešana mladoletna Hana Čremošnik iz Celja, ki trenutno biva v Velenju. Nazadnje so jo v dopoldanskih urah videli pri pouku na velenjski osnovni šoli, od koder se ni vrnila v stanovanjsko enoto strokovnega centra, kjer biva. Vse, ki so jo opazili, policisti prosijo, naj jih pokličejo na interventno številko 113.

Hana je visoka okoli 170 centimetrov in ima svetle srednje dolge lase. Ko so jo nazadnje videli, je bila oblečena v temne hlače in črno bundo, obuta pa v bele športne copate z rdečim znakom Nike, so sporočili s Policijske uprave Celje.