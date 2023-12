Petkova nesreča v Mariboru posledica neupoštevanja prednosti pri zavijanju

Maribor, 23. decembra - Policisti so končali z ogledom kraja petkove prometne nesreče v Mariboru, v kateri je ena oseba umrla. Ugotovili so, da sta bili v nesreči udeleženi dve vozili in ne tri, kot so poročali sprva, do nesreče pa je prišlo zaradi neupoštevanja prednosti pri zavijanju. Povzročitelja bodo kazensko ovadili, za oba voznika pa so odredili strokovni pregled.