Rangerji kljub porazu ostajajo na vrhu vzhodne konference

Detroit, 23. decembra - Hokejisti New York Rangers so v severnoameriški ligi NHL doživeli presenetljiv poraz. Najboljša ekipa vzhodne konference je na domačem ledu v Madison Square Gardnu s 3:4 klonila proti Edmonton Oilers. Pri gostih iz Kanade, ki so vse štiri gole dosegli v zadnji tretjini, sta Warren Foegele in Ryan McLeod vsak zbrala gol in podajo.