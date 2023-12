Pregled - šport, 22. 12. (petek)

RIJAD - Nogometaši angleškega Manchester Cityja so novi klubski svetovni prvaki. V Savdski Arabiji so v finalu s 4:0 ugnali brazilski Fluminense. To je prvi naslov za angleško moštvo, ki je sicer aktualni zmagovalec evropske lige prvakov. Pep Guardila je postal prvi trener s štirimi lovorikami na klubskih SP, Mateo Kovačić pa je postal prvi igralec, ki je s tremi različnimi klubi osvojil klubsko SP.

MADONNA DI CAMPIGLIO - Avstrijec Marco Schwarz je zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Madonni di Campiglio v Italiji. Francoz Clement Noel je zapravil vodstvo po prvi vožnji in osvojil drugo mesto, tretji je Britanec Dave Ryding, ki je s 15. mesta po prvi skočil na stopničke z odlično finalno vožnjo. Oba Slovenca sta bila prepočasna za finale, Tijan Marovt je tekmo končal na 36. mestu, Štefan Hadalin je bil 49.

BOLZANO - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 31. kroga najmočnejšega regionalnega tekmovanja, lige ICEHL, izgubili na gostovanju pri Bolzanu z 0:3. Do konca koledarskega leta čakajo zmaje še tri tekme. Ljubljančani so na lestvici z 28 točkami na desetem mestu.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije v ligi Aba za razliko od evropskega pokala, kjer nikakor ne najdejo poti do zmage, nadaljujejo uspešne predstave. V Tivoliju so proti Ciboni zabeležili osmo zmago na zadnjih devetih tekmah. Rezultat je bil 93:91. Cedevita Olimpija bo letos odigrala še eno tekmo.

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo izpustil svojo drugo tekmo v rednem delu sezone severnoameriške lige NBA. Dončić bo eden od številnih pomembnih košarkarjev teksaške zasedbe, ki proti Houston Rockets v noči na soboto ne bo nastopil.

LJUBLJANA - Na redni volilni skupščini Namiznoteniške zveze Slovenije je bil za predsednika s 23 glasovi podpore izbran Tomaž Kralj, ki je to mesto prevzel v začetku marca, ko je s položaja odstopil Alexander Igor Dreu.

PETROVČE - Vzdržljivostni reli Dakar, ena najtežjih preizkušenj na svetu za dirkače, bo imel tudi v prihajajoči izvedbi v letu 2024 dva slovenska udeleženca. Poleg Simona Marčiča, ki ga čaka jubilejna deseta dirka, še Tonija Mulca. Korošec je imel premiero na Dakarju letos, na drugem nastopu pa si želi izboljšati lansko skupno 24. mesto.

LJUBLJANA - Nekdanji slovenski olimpijec Rok Drakšič v vlogi selektorja finske reprezentance v judu žanje izjemne uspehe. To so opazili tudi pri Svetovni judo zvezi in so ga nominirali na seznam petih najboljših trenerjev in strokovnih ekip v iztekajočem se letu, ki kandidirajo za posebno nagrado.

MIAMI - Urugvajski nogometni zvezdnik Luis Suarez bo prihodnje leto igral za Inter Miami, kjer bo moči združil s svojim dolgoletnim soigralcem in prijateljem, Argentincem Lionelom Messijem. Suarez bo v moštvu s Floride igral še z dvema nekdanjima soigralcema iz Barcelone, člana Interja iz Miamija sta tudi Jordi Alba in Sergio Busquets.

BONN - Nekdanji nemški reprezentančni vratar Jens Lehmann, ki je nazadnje v nogometu deloval pred dvema letoma kot član uprave berlinske Herthe, se je znašel v navzkrižju z zakonom. Sodišče v domačem kraju Starnberg ga je kaznovalo z denarno kaznijo v višini 420.000 evrov, potem ko je z motorno žago poškodoval sosedovo garažo, ker je motila pogled iz njegovega doma na jezero. V Nemčiji so tamkajšnji rumeni mediji sojenje označili za enega najbolj bizarnih v iztekajočem se letu.